Mayte, víctima de un engaño amoroso: "Me dio un infarto del disgusto de saber que me habían estafado"

Mayte, una mujer de 63 años, ha sido víctima de lo que se ha conocido como “timo del amor”.

Un hombre americano contactó con ella a través de las redes sociales y acabó quedándose con los 70 mil euros de la herencia de su madre.

Hemos hablado con ella y Mayte asegura que llegó a enamorarse de él. "Me decía cosas que hacía años que no me decía ningún hombre", ha confesado.

Sin embargo, nunca sospechó de él en un principio, pero comenzó a ver que algo no iba bien cuando se repetía en varias ocasiones el mismo modus operandi. "Me pedía dinero y me prometía que iba a venir en esos días, pero no venía", ha dicho.

"Nos anulan y hacen con nosotros lo que quieren", ha dejado claro acerca de cómo estos hombres de la mafia nigeriana actúan para conseguir lo que quieren. Mayte incluso llegó a pedir préstamos para poder darle dinero a él, que después no podía pagar, y le pasaba dinero de su pensión.

A Mayte incluso le dio un infarto por el disgusto de saber que la habían estafado y que el hombre americano no existía. La afectada ha denunciado, pero no cree que se descubra quién es ni que la denuncia llegue a buen puerto.

¿Qué ocurrió?

El hombre le pidió solicitud de amistad a través de las redes y comenzaron a hablar, a pesar de no hablar el mismo idioma.

Sin embargo, las palabras bonitas que el hombre le dedicaba pronto pasaron a ser peticiones de dinero, y cada vez de más cantidad, a lo largo de dos años.

Mayte aceptó e incluso le entregó la herencia de su madre que ascendía a los 70.000 euros.

La afectada empezó a sospechar debido a que las promesas que el hombre le hacía nunca llegaban a cumplirse y, en una búsqueda por internet, se dio cuenta de que las fotos que subía eran en realidad de un actor alemán.

Además, según los últimos datos de los investigadores, el timador pertenecía a una mafia nigeriana.