María del Monte lo deja claro: "No he reconocido en ningún momento ninguna relación que no sea con mi pareja"

María del Monte ha entrado en directo en 'Y ahora Sonsoles' para aclarar algunos asuntos que se estaban hablando en plató después de ver cómo fue su entrevista con Jordi Évole, en la que trató muchos temas diversos.

La cantante ha querido dejar claro que ella nunca ha reconocido ninguna relación que no sea la que tiene con su mujer y que, además, no sabe cómo le habrá sentado a Isabel Pantoja la entrevista. Ha explicado que ella solo contó una historia que pasó en sus inicios, pero no ha reconocido nada.

La discreción siempre ha caracterizado a María del Monte, aunque le han ofrecido dinero por hacerlo y ella se ha negado. La cantante ha pedido, además, que si ella no ha contado algo de su vida, que no se pongan en su boca palabras que no ha dicho. "No estoy diciendo que sea malo o bueno, estoy diciendo que no es verdad", ha asegurado.

Lorena Vázquez le ha preguntado que cómo cree que le va a sentar a la tonadillera la entrevista, pero ella no considera que sea la persona que deba recibir esa pregunta.