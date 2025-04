Manoli busca a su primer amor: "Estaba muy enamorada de él, pensaba que sería el hombre de mi vida"

Manoli ha estado 50 años pensando en qué hubiera sido de ella si le hubiera dado una oportunidad a Ángel, su primer amor. "Estaba muy enamorada, pensaba que sería el hombre de mi vida", confiesa.

Ambos se conocieron con 22 años. Él fue el primer beso de Manoli, pero también su primer desamor, ya que Ángel la dejó cuando se negó a dar un paso más con él porque no se sentía preparada. "Mi padre me dijo que si lo hacía me cortaba el pescuezo", añade, entre, risas.

Desde entonces, sus caminos se separaron y Manoli rehízo su vida con otro hombre, con quien se casó y tuvo dos hijos. Sin embargo, confiesa que nunca estuvo enamorada: "Fui feliz a medias".

Ahora que Manoli es viuda, reconoce que no ha podido olvidar a Ángel, que siempre fue su gran amor. Por eso, acude a nuestro programa para reencontrarse con él.

Hoy, en Y ahora Sonsoles hemos localizado a Ángel, que nos ha dado un mensaje para ella. ¡No te pierdas su historia en el video!