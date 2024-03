La lucha de Joaquín Torres contra su hermano Julio por recuperar el patrimonio millonario de sus padres

Hace apenas unos días, Joaquín Torres se atrevió a hablar tras el fallecimiento de su madre del complicado momento por el que está pasando su familia. Y es que, según contó, su hermano Julio ha engañado a sus padres después de quedarse, supuestamente, con parte del patrimonio familiar, valorado, según él, en más de mil millones de euros.

Esta guerra comenzó hace años, cuando los padres del arquitecto acudieron a él en busca de ayuda ya que se habían quedado completamente arruinados tras nombrar a su hijo Julio administrador único de todas las empresas.

"Echó a mis otros hermanos de la empresa con la autorización de mi padre y de alguna manera de mi madre", confesó el arquitecto. Un cargo que a día de hoy sigue manteniendo en la mayoría de las empresas, aunque han conseguido recuperar algunas.

Sus padres, ha contado Joaquín Torres, no quisieron ver el problema hasta que ya vieron que no tenían nada, y fue en ese momento cuando decidieron demandar a su hijo, aunque no fue admitida. En cambio, la demanda interpuesta por su hijo Julio en la que pedía cárcel para sus padres, según relató el arquitecto, sí que lo fue.

El cruce de demandas entre los padres de Joaquín Torres y su hijo Julio

En Y ahora Sonsoles, hemos accedido en exclusiva a las demandas que interpusieron tanto los padres de Joaquín Torres, como la respuesta de su hijo Julio. En total, han sido 3 demandas, 2 denuncias y 2 querellas en los últimos tres años, cuando la madre llamó al arquitecto para decirles que no tenían dinero.

Joaquín, a pesar de que en ese momento no se hablaba con su padre, decidió arreglar la situación y hacer una auditoría. Posteriormente, acusaron a Julio de vaciar las empresas de activos, dejar solo las deudas y avalarlas con el patrimonio personal de los padres.

La respuesta de Julio fue afirmar en un burofax que no había mala fe por su parte, y que todo lo que hizo fue por el bien de las empresas.

El patrimonio millonario de la familia Torres

La familia Torres ha pasado de tenerlo todo a estar arruinada. Joyas, cuadros, un yate, dos pisos, un chalet de diseño y multitud de inversiones empresariales forman parte de un patrimonio embargado después de la gestión de su hijo Julio y al que hemos accedido en exclusiva.

Entre este patrimonio se encuentra:

Un impresionante chalet valorado en 12 millones de euros y ubicado en una exclusiva zona residencial de Madrid.

de euros y ubicado en una exclusiva zona residencial de Madrid. La colección de arte de Juan Torres.

de Juan Torres. Un yate de 24 metros de eslora valorado en 20 millones de euros.

de 24 metros de eslora valorado en 20 millones de euros. Dos oficinas en el barrio de Salamanca , tasadas en 8 y 5 millones de euros respectivamente.

, tasadas en 8 y 5 millones de euros respectivamente. Extensos terrenos en la provincia de Málaga con valor de 1 millón de euros.

en la provincia de Málaga con valor de 1 millón de euros. Huertos solares cuyo importe sobrepasa los 2 millones.

Por otro lado, los padres de Joaquín Torres invirtieron 20 millones de euros en negocios en México y tenían participaciones empresariales muy diversas, como una planta de biocombustible con valor superior a 20 millones o contratos de arrendamiento con la Cubierta.

La suma de estos activos inmobiliarios supera los 250 millones de euros, todos ellos vendidos por Julio Torres. Pero eso no es todo, también hay deudas que abarcan tanto préstamos bancarios como hipotecarios por valor de más de 25 millones de euros. Un total aproximado, ya que muchos activos están sin tasar, de 300 millones de euros.

Los últimos mensajes entre Joaquín Torres y su hermano Julio

Joaquín Torres y su hermano Julio intercambiaron mensajes por última vez en el año 2023, unos mensajes a los que hemos accedido en exclusiva.

En ellos, el arquitecto le pide a su hermano que haga lo que quiera pero que deje de machacar a sus padres, además de que era "lo peor de lo peor" y que el único que se ha convertido en administrador único para intentar quedarse con todo el patrimonio es él.

Joaquín Torres le dejó claro, además, que no pararía hasta que devolviera todo lo que había robado.

En mitad de este conflicto, Joaquina, la madre de Joaquín Torres, falleció el pasado 3 de marzo, un momento complicado para la familia y que levantó dudas acerca de si Julio acudiría o no al funeral.

El padre de Joaquín le pidió que no acudiese, algo que también esperaba el arquitecto, que dejó claro que para él su hermano había muerto hace años. Finalmente no asistió.