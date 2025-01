La lucha de Elena por adoptar a su nieto: "Lo voy a luchar hasta que me quede sin fuerza"

María Elena tenía todo preparado para adoptar a su nieto, pero, desde hace un mes, no le ha podido volver a ver. El padre del pequeño (su hijo) está en la cárcel y la madre, en paradero desconocido. Sin embargo, la Administración no ha considerado a María Elena apta para adoptar al niño.

"No me han dado la idoneidad", advierte María Elena. Según nos cuenta, consideran que, si los padres vuelven para cuidar a su hijo y está viviendo con ella, podría desarrollar problemas psicológicos.

Pese a los obstáculos que se ha encontrado, María Elena no está dispuesta a tirar la toalla: "Es mi nieto y lo voy a luchar hasta que no me quede fuerza ni vida".

Aunque ha pedido que vuelvan a valorarla, desde la Cruz Roja aseguran que no hay marcha atrás y que la única solución es pedir una indemnización. ¿Conseguirá adoptar a su nieto finalmente?