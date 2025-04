La lucha de Carmen Gila por el reconocimiento de su padre: "Lo último que me dijo era que iba a reconocerme ante notario"

Frente al escenario, Miguel Gila hizo reír a varias generaciones. Sin embargo, cuando se bajaba de las tablas, el abandono de su segunda esposa, Carmen Visuarte, trajo años de sufrimiento y lágrimas a su hija, Carmen Gila, a quien nunca reconoció como suya oficialmente.

Pese a la falta de cariño y reconocimiento, Carmen siempre fue consciente de quién era su padre e, incluso, le recuerda con cariño. Así lo ha demostrado en nuestro programa.

Repudiada en público, reconocida en privado

Pese a que Miguel Gila jamás llegó a reconocer a Carmen como su hija oficialmente, esta asegura que sí lo hizo en privado. "Nunca entendí por qué no me reconoció porque nunca me negó", señala.

Según nos cuenta, las últimas palabras que Miguel Gila pronunció sobre este tema hacia Carmen era que iba a ir a un notario a reconocerla definitivamente.

Su tercera esposa e hijos, la familia oficial de Gila

En las memorias de Gila, nunca aparece el nombre ni de Carmen ni de su hermano, aunque sí habla de Malena, a quien tuvo con su tercera mujer. Fue por ella por quien abandonó a Carmen Visuarte.

Carmen Gila nos enseñó las cartas que Miguel le escribió a su madre, explicando que se iba porque se había enamorado de su tercera mujer. Hoy, la guerra entre Maleta y Carmen Gila, se recrudece más que nunca.

Pese a los años de dolor y rencor, Carmen recuerda a su padre como alguien construido por sus circunstancias, que no supo hacerlo mejor. Ella tiene claro quién es su padre y lleva el apellido con orgullo. ¡No te pierdas todo lo que nos ha contado en el video!