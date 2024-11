Lorena Gómez se emociona hablando de su madre: "Me da fuerza cada vez que me caigo"

Lorena Gómez se convirtió en una estrella casi de la noche a la mañana. Tras ganas Operación Triunfo en 2006 su carrera se disparó y a día de hoy tiene dos discos de oro y ha compartido escenario con artistas como Jennifer López o Julio Iglesias.

Además de cantante, Lorena es una famosa actriz de telenovelas. Durante un tiempo, esta decidió mudarse a Miami para explorar nuevas facetas, con lo que descubrió la pequeña pantalla.

Con tan solo 19 años, Lorena tuvo que hacer frente a una fama que se le vino encima. No solo tuvo que digerir las exigencias de la industria musical, sino también las críticas por su imagen.

A raíz de los comentarios que recibía, Lorena desarrolló un trastorno alimenticio que le obligó a frenar su carrera. Sin embargo, gracias al apoyo de su pareja René Ramos y su hijo en común, logró salir adelante y retomar su trabajo.

Desde hace un tiempo existen rumores de que Lorena y René se han casado en secreto y ella ha querido aclararlo. "Mi vida personal no le importa a nadie", ha advertido, "yo dije que hace mucho tiempo que estamos juntos".

Además de René, su gran apoyo siempre ha sido su madre, que falleció hace tres años. "Me da fuerza, cada vez que me caigo, me dice que me levante", ha asegurado, entre lágrimas.

Lorena es un claro ejemplo de superación y trabajo, siempre acompañada de su amor incondicional. ¡No te pierdas su entrevista en el video de arriba!