Localizamos al presunto agresor que se define como mujer: "Yo soy una señorita"

En 'Y ahora Sonsoles' hemos localizado en exclusiva al presunto agresor, hemos llamado a su puerta y nos ha abierto alterado.

Ha asegurado que no quería hablar porque se le está tratando como un hombre y nos ha acusado de ser homófobos. "A mi me ha costado mucho salir del armario para que me traten así", ha dicho.

Después ha entrado en casa y ha llamado a la policía. Cuando han llegado, ha vuelto a salir con heridas en las muñecas y acompañado por una mujer.

De forma desafiante, nos ha acusado de provocar esa situación, pero finalmente la policía ha acabado con los momentos de tensión y se lo ha vuelto a llevar a casa.

Carmen Millán ha explicado lo que ha ocurrido. La reportera quería saber su versión de los hechos y han encontrado a una Milan muy nerviosa y que desde un primer momento sabía que no le agradaba nuestra visita.

Según hemos podido saber, sigue siendo coordinadora de seguridad privada y también hace entrenamientos. Los vecinos del pueblo han dejado claro que ella ha confesado que ha cambiado de género para "quitárselo todo de encima", es decir, sus antecedentes por maltrato.

Dos de las víctimas con las que hablamos en 'Y ahora Sonsoles' dejaron claro que Milan es una persona machista y homófoba. Pablo, además, ha explicado su caso ya que él también fue víctima cuando estaba trabajando, ya que él era su coordinador.