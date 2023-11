Localizamos a la agresora de una menor a las puertas de un instituto en Elche: "Yo tenía mis motivos"

Una nueva agresión de menores ha tenido lugar en Elche. Una menor atrapa a otra con su cuerpo y la aplasta contra el suelo para propinarle una brutal paliza. Junto a ellas, una nueva jauría de alumnos alienta en masa esta nueva agresión.

Son decenas de menores a las puertas de un instituto en Elche que han acudido entusiasmados a presenciar la pelea. La víctima ha intentado escapar, pero no puede. Y junto a ella, otra chica, su prima, a la que también están pegando con violencia.

Las víctimas tienen 13 y 14 años y sus agresoras, 16. Una mujer trató de separarlas, sin éxito.

"Mi hija se sentía agredida y la chica alterada, pero las enviaron a clase"

Llevaban tiempo acosando a la menor y mandándole mensajes repletos de insultos, hasta que finalmente ha tenido lugar la agresión.

Esta mañana, a las puertas del centro, un grupo de madres ha pedido justicia y el colegio ha expulsado también a la víctima de estas imágenes. "Dicen que en las imágenes ven lo contrario", han asegurado desde la Asociación de Padres, quienes critican, además, que el centro no hizo lo posible por frenar la agresión.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con Rocío, la madre y la tía de las menores que fueron víctimas de la paliza. Nos ha explicado que su hija, en la hora del recreo, se encontró con la agresora, que le tiró un zumo encima, según cuenta, delante de los profesores y todo el mundo.

"Mi hija se sentía agredida y la chica alterada, pero las enviaron a clase", ha dicho. A la salida del instituto, a la víctima le hicieron una encerrona y le gritaron que tenía que pelear. Intentó irse, pero cuando se dio la vuelta se encontró con la agresora, que comenzó a pegarle, según explica su madre.

Rocío ha reconocido además que las pequeñas habían recibido en más de una ocasión insultos racistas y es que la agresora, según cuenta, es reincidente.

Hablamos con la agresora

En 'Y ahora Sonsoles' hemos hablado con la agresora que no ha querido asegurar si le ha pegado o no. "A vosotros no os importa", ha dicho.

Finalmente ha reconocido que le pegó, pero solo a ella porque tenía sus motivos.