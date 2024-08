Así será la lectura de la sentencia que marcará el futuro de Daniel Sancho tras el asesinato de Edwin Arrieta

Quedan 24 horas para conocer el futuro de Daniel Sancho después de algo más de un año desde que cometió presuntamente el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta. La sentencia decidirá qué pena tendrá que cumplir y la expectación es máxima.

La lectura de la sentencia se llevará a cabo a las cinco de la madrugada del jueves, hora española, y Carlos Quílez nos ha explicado cómo se llevará a cabo.

Tendrá lugar en la sala de vista de Koh Samui, el mismo lugar donde se celebró el juicio. Daniel Sancho volverá a sentarse en el banquillo de los acusados, mientras que en ese mismo lugar estará el presidente del Tribunal, arropado por dos magistrados.

También estarán todas las defensas tailandesas, pero no las españolas que no podrán acudir a la sala de vistas. Sí podrán estar Rodolfo Sancho, que ha confirmado que tiene permiso y estará, y Silvia Bronchalo, que tiene permiso pero no se sabe si acudirá.

Además, estará un representante diplomático de la embajada española en Tailandia. La sentencia se comenzará a leer a las cinco de la madrugada, hora española, y terminará sobre las siete de la mañana, ha asegurado Quílez, cuando ya sepamos la condena.

Una vez se conozca, Daniel Sancho pasará un mes en la prisión de Koh Samui, tiempo en el que se podrán presentar recursos.