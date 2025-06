Jubilación al desnudo: el divertido momento de José Luis en su último día de trabajo

José Luis se jubila y lo hace de una manera muy peculiar. Tras casi medio siglo trabajando, ha decidido marchase. Eso sí, a lo grande: "Hoy es el último día de mi vida laboral después de 45 años cotizados, pero no solo eso, sino que llevo 40 años con esta ropa", señala.

"Os podéis imaginar hasta dónde estoy de esta ropa. Así que...¡a la basura", anunciaba José Luis. Lo que parecía una despedida tranquila, se convierte en un auténtico espectáculo donde lo único que lleva es la corbata.

Se quita la camiseta, luego los pantalones, hasta quedarse en calzoncillos de la Real Sociedad. Se lo quita absolutamente todo: "¡Me voy a fichar en calzoncillos, pero de la Real, eh!", deja claro.

Con más estilo que nunca, José Luis camina hacia su último fichaje dejando atrás no solo su uniforme, sino una era: "¡Qué me jubilo! Y ya no quiero saber nada de ropa, ni de nada". Una despedida auténtica, responsable y totalmente inolvidable.

José Luis se despide de su vida laboral y le da la bienvenida a la jubilación: "Es algo que estaba medio planeado, los últimos días estaba deseando hacerlo", ha confesado en directo. "Esto era una cosa para enseñar a los amigos, no sabía que iba a acabar así" ha dejado claro ante la repercusión que ha tenido su vídeo.

¿Ya has pensado cómo vas a celebrar tu jubilación?