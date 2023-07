Juan Avellaneda opina sobre el vestido de boda de Tamara Falcó: "No se parecía a ningún otro"

Uno de los invitados estrella de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva fue Juan Avellaneda, uno de los amigos íntimos de la marquesa de Griñón que estuvo en la boda y que ha acompañado a la joven en los preparativos hasta el altar.

El diseñador ha opinado en ‘Y ahora Sonsoles’ sobre los vestidos que lució la marquesa de Griñón tanto en la boda, como en la pre y post boda. Avellaneda ha asegurado que han sufrido mucho con el vestido pero que finalmente ha valido la pena, porque era "espectacular". Todos están muy contentos con el resultado.

El camino hasta llegar al ocho de julio con el vestido ideal para ella no ha sido fácil, pues Tamara Falcó tuvo que pasar por la ruptura con las que eran las diseñadoras de su vestido a apenas unas semanas de la boda.

Tras este bache, la marquesa apostó por viajar a Nueva York para que la marca Carolina Herrera, de mano de Wes Gordon, en un tiempo récord.

Sin embargo, la referencia que tenía Tamara al principio nada tiene que ver con lo que finalmente ha sido. "Nunca pasará de moda", ha dicho, porque es muy contemporáneo, ha asegurado. Además, es fácilmente reconocer a la marquesa de Griñón en ese vestido.

El vestido no fue como las inspiraciones que en un principio tenía. Cuando se reunió con 'Sophie et voilà' le enseñó vestidos que le gustaban, en cuanto a silueta, por ejemplo. "Los diseñadores tenemos que partir de una base y eso no significa que vayamos a cogerla", ha dicho.

Además, ha aclarado que en ningún momento hubo fotografías de la reina Letizia sobre la mesa. "Se hizo desde cero", ha dejado claro.