Juan Avellaneda descubre su faceta como abueltastro: "Por la calle me preguntan si es mi hija"

Más allá de ser diseñador, Juan Avellaneda también tiene una vida privada de la que pocas veces habla. Él es muy receloso de su lado más personal pero hace poco desvelaba su faceta como abuelastro.

Avellaneda está casado con Jorge Cobera que anteriormente tuvo una relación de la que nacieron sus tres hijas y claro, posteriormente sus dos nietas. De ahí que ahora el diseñador sea abuelastro.

"Es un regalazo", dice Avellaneda y añade que: "Es algo que yo en mi vida me había planteado. Ahora como persona gay si puedes tener hijos pero de niño no me lo planteaba".

"Tengo una familia que se amplia a unas zonas que no se había contemplado nunca", comenta respecto a lo de ser abuelastro. Eso sí, tiene claro que a pesar de tener solo 43 años padre ya no va a ser, con sus nietas tiene bastante. ¡Dale al play!