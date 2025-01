José pierde a su mujer por una negligencia médica al intentar donarle un riñón

Puri parecía estar salvada cuando su único riñón dejó de funcionar. Su marido José era compatible y se ofreció a donarle su riñón, lo que aparentemente sería una operación muy sencilla.

En el quirófano, los cirujanos descubrieron que Puri tenía dentro un catéter olvidado de otra operación desde hace 12 años. A raíz de esto, la operación se complicó y Puri no logró sobrevivir.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con José y su hijo, que todavía lloran la pérdida de Puri. "Murió en quirófano", señalan.

Según nos cuentan, los cirujanos no planificaron cómo quitarle el catéter y no pudieron salvarla. Aunque han recibido una indemnización de 220.000 euros por la negligencia médica, no compensa el dolor de su pérdida.