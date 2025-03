Jordi Évole, sobre la condena a María León: "Yo me creo más su relato que el de una de las policías"

Sale a la luz la sentencia por el enfrentamiento de María León con la policía de Sevilla. La actriz fue acusada de agredir a una agente y de menospreciar a otro, aunque lo negó todo en el juicio.

Después de escuchar las distintas versiones, un juez ha dictaminado que la actriz responsable de un delito de resistencia y lesiones, pero la absuelve del de desobediencia. Finalmente, deberá pagar 5.700 euros de multa.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Jordi Évole, que ha podido entrevistarla para el capítulo de Lo de Évole del domingo. "Yo sí me la creo", asegura el periodista, "me parece que ya ha cumplido una condena por lo que ha pasado".

Según Évole, María ha sufrido mucho desde aquel día y no está especialmente de acuerdo con la sentencia. "No es el día en el que yo como ciudadano me sienta más feliz con la justicia española", advierte.

Jordi Évole sostiene que la policía no trató bien a María en muchos momentos durante aquella noche: "Yo me creo más su relato que el de una de las policías". ¿Conseguirá María convencer con su entrevista este domingo?