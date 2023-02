Joana Sanz intentó enviar una carta escrita de su puño y letra a Dani Alves: "Se la echaron para atrás"

Después de muchas señales que la alejaban del futbolista, Joana Sanz ha desmarcarse de su marido Dani Alves después de que haya entrado en prisión por una presunta agresión sexual que ocurrió el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona.

Muchos medios publicaban que la joven había decidido divorciarse del futbolista, pero su mensaje en redes sociales nos ha hecho sospechar que no era así: "Está claro que si no tenéis la noticia os la inventáis". Desde ' Y ahora Sonsoles' nos hemos puesto en contacto con ella, y dice que no tiene nada más que añadir y que se quiere mantener ajena a lo mediático.

A pesar de que en un principio la modelo envió un vídeo en exclusiva a ‘Y ahora Sonsoles’ defendiendo la inocencia del brasileño y asegurando que él no sería capaz de hacer algo así, las pruebas y últimas noticias conocidas han hecho que vaya cambiando de opinión progresivamente, y del que se arrepiente.

Las primeras señales las veíamos en sus redes sociales, en las que Joana subió unos vídeos agradeciendo todos los mensajes de apoyo que había recibido tras la entrada en prisión de su marido, pero en ningún momento lo mencionó a él.

A esto se sumó la eliminación por su parte de todas las fotos en las que aparecía junto al futbolista en su perfil de Instagram, donde solo dejó una publicidad.

Exclusiva

Carlos Quílez ha contado en 'Y ahora Sonsoles' que Joana Sanz intentó el pasado jueves enviarle una carta a Dani Alves a través del amigo personal del jugador, que es el único que puede visitarlo o llamarlo.

Esta carta está escrita a puño y letra por su mujer, pero no se conoce el contenido. Sin embargo, no fue aceptada por los trabajadores de la prisión y tendría que enviarla por correo para que la pudiese recibir el joven.