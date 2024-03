Jacobo Ostos, demandado por su hermano Jaime Ostos Jr: "Tengo todos los documentos para desmontar lo que ha dicho"

Jaime Ostos Jr ha decidido pronunciarse acerca del conflicto familiar entre los hermanos e hijos del torero Jaime Ostos después de que el torero falleciese sin testamento.

Es la primera vez que lo hace 2 años después de la muerte del diestro, y lo ha hecho porque ha asegurado tener toda la documentación para desmontar en un juzgado lo que ha dicho Jacobo Ostos. "Mis abogados ya están poniendo las demandas necesarias", ha asegurado.

Por tanto, Jacobo Ostos ya ha sido demandado por su hermano, ha afirmado. "Le tendrá que llegar en unos días", ha asegurado. Lo que tanto él como Gabriela Ostos piden con esta demanda la herencia legítima de su padre, que sigue sin estar registrado en el Registro Civil de Defunción española, y aún no saben sin tenía testamento.

Eso sí, el certificado de defunción que presentó Jacobo Ostos lo consiguió él, y que ni su hermano ni Mari Ángeles Grajal le dieron ningún certificado porque no lo tenían.

Así se enteró Jaime Ostos Jr del fallecimiento de su padre

Jaime Ostos Jr ha considerado que su hermano se ha portado mal con él, que ni siquiera le informó de que su padre había fallecido. "Me enteré por un amigo que me dio el pésame", ha dicho. Tras enterarse, llamó al número del diestro y le cogió Mari Ángeles Grajal, a quien le pidió que le contara qué había ocurrido.

"Cuando llegué al aeropuerto me envió una foto de mi padre entrando en el crematorio", ha asegurado Jaime, que le pidió a la entonces mujer de su padre que esperasen a que llegara a Colombia. La excusa que pusieron es que tuvieron que incinerarlo rápido por el protocolo COVID, algo que Jaime asegura que no es cierto, porque ya no había.

El conflicto por el capote de Jaime Ostos

Jaime Ostos Jr. ha explicado que el capote de la discordia se hizo después de que el torero sufriera una cornada muy grande y le entregara el suyo a la virgen del Pilar. Entonces hicieron especialmente uno para su bautizo.

"Mi padre me dijo que era para mí", ha asegurado, y que quiere recuperar para ponerlo en un museo taurino, junto con otros objetos que ha asegurado que tiene Jacobo Ostos y que ahora van a demandar.

Y es que en medio de la tensión por el fallecimiento de Jaime Ostos, la herencia del torero terminó de dinamitar la situación y, en el segundo aniversario de su muerte, este conflicto se ha reavivado.

El mismo momento del fallecimiento del torero supuso un punto de fricción entre los hijos de Ostos, ya que la falta de comunicación entre los familiares hizo que incluso Jaime Ostos Jr no pudiera dar su último adiós a su padre.

La herencia fue otra de los asuntos que terminó de hacer explotar este conflicto familiar, que continua a día de hoy.