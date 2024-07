Huye corriendo de su peluquería en Mallorca sin pagar: "Mi tiempo vale dinero"

"No se en qué mundo vivimos" señala una vecina a los micrófonos de este programa. No es la primera vez que ocurre ya que las peluquerías de esta barriada mallorquina son testigos de múltiples 'simpas'.

En otra ocasión, tras 5 horas en el salón de belleza, una joven acude al mostrador y sale huyendo después de que le digan que su tratamiento tiene un valor de casi 300 euros. Cuando le dicen el precio no da crédito y pide que se lo vuelvan a repetir.

No todo el mundo actúa de la misma manera: "Yo he ido esta mañana y he pagado lo que debía" señala una clienta cuando otra señala que: "les gusta vivir del cuento".

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con la peluquería afectada por el último polémico 'simpa': "Es caro el producto y nuestro trabajo" ha señalado la peluquería denunciante.

"Encima nos puso una mala reseña" ha querido recordar Paqui, quién esta indignada con la situación y ya sabe quién es y donde trabaja la persona que se fue de su peluquería sin pagar.