Perdió a su hijo de 19 años, atropellado por un conductor que había bebido: "Necesito que pises la cárcel"

Hace dos años que Daniel, un joven de 19 años, murió atropellado. Iba en patinete cuando un coche, que iba al doble de la velocidad permitida, se lo llevó por delante.

El conductor se entregó horas después en la comisaría y dio positivo en alcohol y no tenía seguro, pero a día de hoy, dos años después de los hechos, sigue en libertad y todavía no hay fecha de juicio.

Su madre, Mónica Hernández, nos ha visitado en plató y es una mujer destrozada que sigue llevando a su hijo en el corazón y también de manera simbólica, ya que lleva las cenizas de Daniel en un collar y un anillo.

Además, se ha puesto su ropa para venir al plató porque quieren que cuando lucha se vea al joven. "Soy la voz de mi hijo", ha asegurado.

El día que ocurrió todo ella se estaba preparando para competir, Daniel se fue a trabajar por la noche y a la mañana siguiente la llamaron con la fatal noticia, cuando ya le dijeron que no estaba consciente.

"De repente el mundo se paró", ha dicho. Cuando llegó al hospital tras el atropello, los médicos ya se acercaron para decirle lo que se iba a encontrar: a su hijo entubado y con muerte cerebral.

En cuanto a si llevaba casco o no, Mónica ha explicado que ella lo compró, así como el chaleco reflectante, pero no se lo puso porque, además, no es obligatorio. "Otras noches lo llevó, pero esa no", ha asegurado.

Mónica pasa por el lugar del accidente todos los días, hace un gesto al cristal y le dice a su hijo que le quiere. "Es una forma de sentirme mejor", ha dicho.

Una rutina que empezó cuando logró salir de casa, porque perdió toda motivación cuando perdió a su hijo, e incluso no quería comer.

El mensaje de Mónica al culpable del atropello

Mónica ha mandado un mensaje a la persona que atropelló a su hijo porque había bebido alcohol e iba al doble de la velocidad permitida.

Le ha dicho que necesita que vaya a la cárcel y se dé cuenta de lo que ha hecho. Y es que para ella fue una pesadilla.

Un juicio que no llega

Durante estos dos años ha estado guardando fuerzas para un momento que no llega: el juicio.

Hace dos semanas, Mónica pidió que se aclarase el caso, y es que estaba archivado. El hermano del conductor declarará el próximo 17 de octubre.

El culpable, mientras tanto, sigue en libertad y sin carnet de conducir, aunque a día de hoy sí conduce porque alegó motivos laborales.

Ahora la única motivación que tiene es que llegue el juicio, no tiene ninguna otra.

En 'Y ahora Sonsoles' contamos también el testimonio de Marta, que perdió a su nieto de 8 años por una negligencia médica por la que nadie respondido aún.