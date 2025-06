Hacer dieta y tener buen carácter es posible: cómo lograrlo gracias a Boticaria García

Con el verano llega el calor y a muchas personas les encanta lucir su cuerpo. Para ello, a veces suelen cumplir con ciertas dietas. Ahora, gracias a un estudio, sabemos que el hambre se asocia con los sentimientos más fuertes de ira. La sensación de hambre es algo que sentimos en las tripas del estómago, pero que se procesa en el cerebro donde las hormonas suelen funcionar en equilibrio.

Esa balanza que logran las hormonas se debe a la glucosa y el cortisol. En referencia con el azúcar, nuestra experta, Marian García, ha señalado que si tenemos suficiente alimento todo está en equilibrio, pero si baja la glucosa, el cerebro se altera. En el caso de que baje, nuestras emociones se verán afectada y aumentará el estrés y la hormona del cortisol.

Por si fuera poco, Marian García, más conocida como Boticaria García, nos ha contado cómo podemos hacer para evitar que la dieta nos ponga del mal humor. Lo primero es tener en cuenta una alimentación consciente. No comer viendo pantallas ni nada que nos pueda distraer.

En segundo lugar, es importante evitar las subidas y bajas de azúcar rápidas. Hay que dar prioridad a los desayunos salados y no azucarados. Y, por último, hay que identificar si el hambre es real. Es decir, si solo tenemos hambre de dulce o de alimentos muy salados, pero no comeríamos un brócoli, no es hambre real.