La amiga de la secuestradora del bebé de Bilbao: "Yo no sabía que era un niño robado, me engañó"

En la noche del pasado 19 de octubre, una mujer robó a un niño llamado Aimar en el Hospital de Basurto en Bilbao. La secuestradora se hizo pasar por enfermera para poder acceder a la habitación donde se encontraba el pequeño junto a Pedro y Laura, padres del bebé.

La ladrona consiguió escapar del centro sanitario sin ningún tipo de problema y se dirigió a casa de una amiga suya con el pequeño Aimar. Tal y como se aprecian en las imágenes, el niño recibió mucho cariño por parte de la secuestradora y de su amiga.

Anca, amiga de la secuestradora de Aimar, ha entrado en nuestro programa para narrar cómo pasó la noche el niño. La mujer asegura que pensaba que el bebé era de su amiga: "Yo no sabía nada, tengo los pelos de punta, yo fui cuando me llamó y me dijo que era su bebé". Mireia aseguraba que estaba embarazada, pero no era real: "Ella me dijo que le habían dado el alta por motivos del Covid y me lo creí, no dude en ningún momento de que era su bebé". La invitada se enteró de que era un secuestro gracias al aviso de su madre: "Me dijo mi madre que el bebé era robado, no de mi amiga y no supe qué hacer".