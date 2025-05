Gunilla von Bismarck recuerda la época dorada de Marbella: "Con Jesús Gil al principio me llevaba muy bien, luego se volvió loco"

Corría el año 1961 cuando Gunilla von Bismarck, la hija del príncipe alemán Herbert von Bismarck, llegó a la Costa del Sol para quedarse. Marbella se convirtió en el hogar de Gunilla, que formó parte de su época dorada, pero también de su declive.

Las noches en Marbella durante los 80 y 90 se llenaron de aristocracia, de lujos y de fiestas. "Era algo especial, un paraíso", señala Gunilla, "la gente era genial".

Jesús Gil fue una de las grandes figuras de la Marbella de entonces, llegándose a convertir en alcalde. Sin embargo, pronto le rodearon escándalos de corrupción y malversación y Marbella cayó en picado.

"Al principio Gil y yo nos llevábamos muy bien, pero después se ha vuelto loco", advierte la condesa alemana. Según nos cuenta, ella siempre le aconsejó que fuera más humilde, aunque no consiguió frenar su desenlace: "Le decía que la vida en realidad no era así, pero no me hizo caso".

Hoy, Gunilla recuerda aquellos años como los mejores de su vida, aunque sostiene que la Marbella que ella vivió está muy lejos de la que es ahora.