Guerra entre cuñadas por la vivienda de su difunto exmarido: "Se quiere quedar con mi casa"

Maribel está desesperada y señala que su cuñada le ha declarada la guerra. Hace un tiempo que se ha atrincherado en la casa que compró con su exmarido.

En un vídeo de TikTok denuncia que su exmarido falleció hace dos años y que "he tenido que pagar lo que se debía de hipoteca porque la persona que vive aquí no se hace cargo de pagar nada", en relación a su excuñada.

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Maribel, quien asegura que cuñada no le ha perdonado que rehiciera su vida tras separarse.

"Ella dice que no se va de la casa, no la vende ni la alquila, que me da 20 mil euros para que me vaya de mi casa", ha señalado sobre un intento de llegar a un acuerdo al que Maribel se niega a aceptar.

"Denuncié a mi exmarido por maltrato. Ahora su hermana se quiere quedar con la casa" ha sentenciado una indignada Maribel.

Además, ha querido dejar claro que todos tienen llave para entrar en la vivienda y que, en su caso, no tiene llave. Algo que le gustaría tener.

¿Cómo terminará toda esta situación? Maribel no da crédito con lo que está viviendo.