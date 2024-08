La guerra del camping La Noguera del Nerpio: los vecinos de Teresa quieren expulsarla, pero ella se niega

El pasado 29 de julio conocimos en Y ahora Sonsoles a Teresa, una mujer que denunciaba que los vecinos del camping La Noguera del Nerpio, en Albacete, querían expulsarla por el comportamiento de su hijo.

Según nos contó, ella había depositado los 15.000 euros que tenía ahorrados en comprar la parcela y que todo había sido felicidad hasta que el jefe del camping comenzó a negarle a ella y a su hijo de 6 años servicios como el restaurante o la lavandería.

Además, nos dijo que estaba amenazada por el gerente, que considera que Teresa es la causa de la discordia dentro del camping ya que, según dicen los vecinos, su pequeño es un niño conflictivo.

Desde el camping le dieron 15 días para irse, y aunque ese plazo ya ha pasado, Teresa se ha negado a abandonarlo sin que antes le paguen el dinero que dio por unos servicios de los que, según dice, no ha disfrutado.

La versión del gerente del camping

En Y ahora Sonsoles pudimos hablar con Pepe, el gerente, que aseguró que desde que Teresa llegó al camping, el orden está alterado porque tanto ella como su familia son personas conflictivas.

También afirmó que ha sido Teresa quien le ha amenazado a él y ya ha pedido una orden de alejamiento.

Unas palabras a la que ella respondió asegurando que esto no era más que una venganza a la denuncia que ella ha puesto por no atender a su hijo.

Los vecinos desmontan la versión de Teresa

Apenas un día después de conocer la denuncia de Teresa, los vecinos del camping decidieron hablar para dar su versión de los hechos, desmontando así la de la denunciante.

Ellos aseguraron que tanto Teresa como su familia estaban destrozando la convivencia y que por ese motivo decidieron interponer una denuncia conjunta por amenazas.

Teresa, a pesar de todo, seguía firme en sus convicciones y tenía claro que no iba a dejar a su hijo sin hogar. Eso sí, ha cambiado su teoría sobre por qué quieren expulsarla del camping, y ya no considera que sea por el comportamiento del menor, sino porque los vecinos han sido coaccionados por el gerente.

Una teoría que los propios vecinos han desmentido.

Hablamos con Eli, la gerente del camping

Eli, otra de las gerentes del camping, nos contó en directo que los problemas comenzaron con un altercado que tuvo Teresa hace unos meses y que posteriormente los vecinos empezaron a notar que faltaban cosas en sus parcelas. "Habían visto al niño", ha dicho.

Además, dejó claro que ellos le dieron los 15 días para que se fuera e incluso se ofrecieron a llevar la caravana. "Lo está tergiversando todo", ha dicho. También ha asegurado que cuando se marche le devolverán su dinero.

Las condiciones de Teresa para abandonar el camping

Después del directo en Y ahora Sonsoles, la guerra en el camping no hizo más que recrudecerse y los vecinos incluso llegaron a las manos. Un episodio tras el que Teresa mostró un borrador de las condiciones que ponía para irse del lugar.

Teresa ha pedido el dinero de la parcela y de los dos meses que no le han servido, además de poner otra denuncia por la agresión y pide que acepten sus disculpas.

"No me niego a irme, quiero mi dinero", dejó claro, además de que no abandonaría el camping hasta que no tuviese un lugar digno donde vivir con su hijo.

También pudimos hablar con Pepe, uno de los socios y portavoz, que dejó claro que en ningún momento se le han restringido los servicios comunes, pero sí la entrada a la tienda o el restaurante pues tienen reservado el derecho de admisión.

¿Conseguirán Teresa y el camping llegar a un acuerdo finalmente?