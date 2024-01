Gabriela Guillén planta cara a Bertín Osborne: "Que Dios le perdone, es bastante duro lo que está haciendo"

Gabriela Guillén ha hablado en exclusiva para 'Y ahora Sonsoles' y ha respondido a las declaraciones de Bertín Osborne rechazando ejercer como padre de su hijo con la modelo.

"Tengo ganas de viajar, pero no precisamente que me vaya de España", ha dicho la joven, desmintiendo así los rumores que decían que barajaba la posibilidad de dejar Madrid y volver a su Paraguay natal.

Además, ha dejado claro que va a defender a su hijo por encima de todo. "Por encima de cualquiera y de cualquier cosa", ha afirmado días después de dar a luz a su bebé, del que todavía no se conoce el nombre.

Ella, sin embargo, ha asegurado que no lo va a decir por proteger al menor, ya que para ella, ha dicho, la intimidad de su hijo y su tranquilidad es lo más importante.

"Es absurdo que se me haya puesto en duda, para mí es una ofensa"

En los últimos días la empresaria se ha sentido sobrepasada por el interés que genera su vida, y lanzaba un comunicado a los medios en el que rogaba respeto para su entorno familiar, ella y su hijo.

Unas palabras que llegaron después de su primer encuentro con los medios tras dar a luz en la puerta de su casa, donde, con la voz entrecortada, aseguraba que ella solo quería criar a su hijo en paz.

Más calmada que entonces, Gabriela Guillén ha lanzado un mensaje a la prensa: "Si no me venís atacando, siempre voy a estar a disposición de contestar. Cuando me siento acosada y, sobre todo, mi familia. Me sentí bastante vulnerable en ese aspecto", ha dicho.

La modelo está viviendo un momento complicado en sus primeros días como madre, pero, eso sí, cuenta con un apoyo incondicional: el de su madre, que ha viajado desde Paraguay para vivir con ella su maternidad.

"Sin ella hubiera estado totalmente sola", ha dejado claro.

Gabriela Guillén habla sobre Bertín Osborne

La modelo ha hablado sobre Bertín Osborne, de quien ha asegurado que le ha hecho mucho daño y ha dejado claro que no le apetece hablar nada a lo referente que venga de él.

Además, no cree que sea momento de que la llame. "Han pasado nueve meses. Ha nacido ahora el bebé. Si ya no lo ha hecho en ese momento, él sabrá, tendrá sus motivos, sus razones", ha afirmado.

La modelo también ha hablado del futuro, y ha asegurado que su hijo se dará cuenta con sus propios ojos de que su padre no ha querido ejercer como tal. "Yo voy a intentar hacer todo lo posible para que no lleguen las malas informaciones", ha dicho.

En cuanto a la prueba de paternidad, ha dejado claro que ella sabe que el padre del bebé es Bertín Osborne porque, de no ser de esa manera, no llevaría tantos meses pasándolo mal por una mentira.

"Es absurdo que se me haya puesto en duda, para mí es una ofensa", ha dicho la empresaria, que no tiene problemas en someterse a la prueba, pero que es él quien la tiene que solicitar si la quiere, algo que, según ella, el artista no ha hecho aún.

Gabriela está muy decepcionada con el Bertín que está viendo. "No lo conozco y no me apetece nada conocerlo, la verdad", ha sentenciado.