Florencia se reencuentra con su hija tras romper relación hace cuatro años: "Estoy pagando la deuda de mi exyerno"

Florencia lo dio todo por su hija Yolanda y nunca pensó que rompería la relación con ella. Sin embargo, tras muchos años soportando lo que para ella eran tiranías, hace cuatro años que dejaron de hablarse.

Durante mucho tiempo, esta mujer de 84 años ha sostenido con su pensión de 800 euros a Yolanda y sus dos hijos después de que su marido la abandonara para irse con otra. Todos estaban en su casa, pero un día Florencia dijo basta.

En Y ahora Sonsoles, hemos podido hablar también con Yolanda, que no ha querido mirar a su madre. "Ella no quiere nada conmigo, así que yo la dejo tranquila", ha confesado.

La mujer no podía seguir manteniendo a la familia con su pensión, por lo que Yolanda se alejó. "No me dijo nada, simplemente vi que sacaba las cosas de casa y se marchó", ha señalado Florencia.

A día de hoy, sigue pagando un crédito del camión de su exyerno porque Yolanda no está dispuesta a hacerse cargo: "Estoy pagando una deuda que no es mía y ya no puedo más". ¿Conseguirán retomar su relación?