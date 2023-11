El final de la historia de amor de Juan José Ballesta con Verónica Rebollo que marcó un cambio en su vida

Con solo 19 años Juan José Ballesta se enamora perdidamente de Verónica Rebollo, la peluquera de su barrio. Juntos vivieron un amor de película.

Fruto de su relación nació Juanjito, el único hijo de la pareja. Pero tras 15 años de amor, Vero pone punto y final a su cuento de hadas. El actor se hundió entonces en una depresión y se quedó solo, sin ayuda y sufriendo en silencio.

Además de perder al amor de su vida, el actor se enfrentó a la pérdida de un hijo que nunca llegó a nacer. Desde entonces, no ha vuelto a ser el mismo.

"Nos llevamos un disgusto cuando fuimos a escuchar el latido del corazón y no sonaba nada, yo me puse a llorar, me dolió en el alma eso. Ahí se fue un cachito de mi corazón", son las declaraciones que hizo el actor a Jordi Évole en 'Salvados'.

Desde entonces ha sido el centro de muchas polémicas, entre ellas la última: su detención por un presunto robo con violencia cometido hace apenas 24 horas contra un conocido, unas imágenes que hemos visto en exclusiva. Ya ha quedado en libertad sin medidas cautelares.

Además, fue acusado de una presunta agresión sexual después de una noche de desfase, un asunto que le llevó ante el juez.

También desapareció durante más de 100 días, salieron a la luz imágenes en un coche a 180 kilómetros por hora y discutió públicamente con quien fue su pareja.