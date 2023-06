El exproductor de Rafael Amargo se defiende tras la suspensión del juicio: "Culpable no soy, y menos de su pesadilla"

Rafael Amargo ha llegado esta mañana a su cita con la Audiencia Provincial 45 minutos tarde, pero reconociendo que estaba tranquilo.

Sin embargo, una vez sentado en el banquillo el juicio se ha suspendido porque otro de los acusados, su exproductor Eduardo de Santos, se ha presentado sin su abogado.

El bailaor ha confesado que le hubiera gustado que se celebrase el juicio. “Llevo 2 años y medio que no me han dejado ni el pasaporte para ir a trabajar, he tenido que anular todo, y ahora tengo que esperar más tiempo”, ha reprochado.

Esta es ya la cuarta vez que el productor cambia de abogado, y Amargo se ha quejado de que él está dando la cara y no pueden seguir dilatando esto. Además, ha defendido, de nuevo, su inocencia.

“No voy a ir a prisión porque no hay nada, solo hay un error y un daño muy grande”, ha dejado claro.

Eduardo de Santos tiene ahora 24 horas para encontrar un nuevo abogado… ¿Se trata de una estrategia para perjudicar al bailaor?

Hablamos con Eduardo de los Santos, en exclusiva

Eduardo de los Santos ha dejado claro que no se siente culpable por haber cambiado de abogado, pues está en su derecho y que, además, no lo ha hecho hoy sino el 10 de mayo. "Perdí la confianza en él", ha asegurado.

Ha puntualizado, por otra parte, que Rafael Amargo no lo culpa a él de que se esté alargando el proceso sino a la Fiscalía. "Culpable no soy, y menos de la pesadilla de Rafael", ha dejado claro.

Fue en su casa donde encontraron droga, aunque él no estaba en la ciudad en ese momento. "Cuando llegamos nos retuvieron a mi mujer y a mi durante horas", ha dicho, además de asegurar que hubo una vulneración de derechos.

Asegura que la droga no era de él y pide que investiguen de quién podía ser.

Carlos Quílez ha preguntado si el exproductor, en algún momento, propuso presentar un testigo falso, algo que ha desmentido rotundamente. "Yo no he propuesto tomar declaración a nadie", ha dicho.