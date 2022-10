La entrevista más íntima de Rosalía: "Mi amor con Rauw Alejandro merece la pena, poner tu corazón en compartir de verdad tu vida con alguien"

El huracán Rosalía protagoniza por primera vez la portada de la revista ‘Vogue’. Una apuesta total por nuestra artista más internacional. Rosalía se ha sincerado sobre ciertos aspectos muy íntimos de su vida, como su familia, o su relación con el cantante Rauw Alejandro.

La cantante asegura en la entrevista que su amor con Rauw Alejandro es muy bonito: “Ese es el amor que merece la pena. Poner todo, todo tu corazón en compartir de verdad tu vida con alguien, en pensar a largo plazo y estar ahí para esa persona. Si amo, voy con todo. Y creo que ese compromiso es lo mejor que hay”, afirma.

Su mente parece una fuente inagotable de creatividad, que viene, según ella, del amor y la curiosidad: “Creo que hay dos maneras de estar en el mundo. Una es creando y dando, y otra absorbiendo y recibiendo. Yo siempre intento dar, dar y dar y compartir, pero es necesario nutrirte para poder seguir dando”, ha señalado a 'Vogue'.

Las plantas, la música y mirar el cielo son cosas que hacen muy feliz a la joven artista: “A mi me gusta cuidar de mis plantas, hacerle el desayuno a la persona que amo, escuchar música y mirar el cielo. Todo eso me hace feliz y me llena por dentro”, ha contado en su entrevista.