Emilia planta cara a su acosador: "Es una persona que está enferma"

Emilia decidió romper su silencio ayer en el programa, confesando el acoso que está sufriendo desde hace ocho meses. Alguien está haciéndose pasar por ella anunciándose en páginas sexuales y, desde entonces, no dejan de llegarle llamadas y visitas de hombres a su negocio.

Tras denunciarlo públicamente, su acosador le respondió: "Bravo, cariño, te mereces un Óscar por tu gran actuación". Esta persona la acusa de mentirosa y pone en duda, incluso, los años de experiencia que tiene como trabajadora.

"Es una persona que está enferma porque esto no se le hace a nadie", señala. Según nos cuenta, ha denunciado siete veces y ha conseguido las capturas de las páginas, pero el acosar sigue actuando.

Según el acosador, fue Emilia, con su "trato despótico" la que comenzó el conflicto. Además, la culpa a ella de haberse buscado el infierno que está viviendo.

Emilia no entiende cómo nadie ha borrado las páginas en las que aparece su nombre y las capturas: "No me canso de pedirlo, tengo miedo". ¿Conseguirá volver a vivir tranquila?