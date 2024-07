Destrozan su tienda de chuches a horas de la inauguración: "Siempre ha querido regalar alegrías"

Rocío se despertó en mitad de la noche viviendo una auténtica pesadilla que era real: "Mira lo que me han hecho, me han reventado los cristales y me han echado gasolina".

Cuando Rocío llega es demasiado tarde y encuentra la puerta y las ventanas reventadas y el local en llamas: "La tienda ha ardido esta madrugada, he sufrido un acto de vandalismo y han quemado la tienda", señala.

De la noche a la mañana, la tienda de golosinas con la que siempre había soñado tener queda reducida a cenizas. Rocío lo tenía todo listo para la inauguración, pero en tan solo 23 horas ocurre lo peor.

Rocío es conocida por todo el barrio por su gran simpatía y el buen trato que siempre da a sus clientes. Ahora mira con impotencia su tienda, pero con algo en mente: "Lo voy a resurgir y lo voy a hacer más grande".

Sus vecinos se han acercado a los micrófonos de Y ahora Sonsoles para defender a Rocío: "Es muy solidaria, una emprendedora desde muy pequeña".

"Cuando una persona no tiene enemigos, tiene que ser por envidia" confiesan señalando que desconocen que puede haber ocurrido con lo buena persona que es Rocío.

El hijo de Rocío ha confesado que es el sueño de su madre, que desde muy pequeña siempre ha querido regalar alegrías: "Siempre nos ha enseñado a tomar todo con una sonrisa".