El destino de las joyas de Carmen Sevilla: "Es un acto de gratitud como el que ella habría merecido"

María Rosa, bailaora, ha contado una anécdota del último día que Carmen Sevilla estuvo con ellos de cena. Se fijó que la cantante llevaba un broche que se dejó en el restaurante y que finalmente le dio a su amiga.

Esta anécdota ha provocado un debate en plató acerca de si las joyas de la cantante eran de buena calidad o no. Josemi Rodríguez Sieiro, amigo, de la actriz, ha asegurado que lo que ella llevaba no eran joyas de artista, que eran de gran pedrería pero no demasiada calidad, algo que ella no llevaba.

Carmen Sevilla invirtió mucho dinero en joyas, como ha explicado Nacho Gay, y una parte de ellas han sido donadas a la Basílica de la Virgen del Pilar en Zaragoza.

La donación de las joyas de Carmen Sevilla

El Padre Damián ha explicado que con estas donaciones se hace lo que pide la persona que hace la donación. "Siempre se respeta la voluntad", ha dejado claro.

Y es que muchas personas mayores que viven situaciones de soledad se ven acompañadas por la iglesia y para ellos esto es un servicio. "Es un acto de gratitud como el que hubiese merecido por parte del pueblo", ha asegurado el sacerdote, que está de acuerdo con los más allegados de la artista, que lamentan que no haya sido despedida como merecía.

Su hijo, Augusto Algueró, ha sido quien ha decidido que la artista no sea visitada ni despedida en el tanatorio por sus amigos ya que quiere mantener la más estricta intimidad.