¿Cuántas canciones acertarán? Los concursantes de Tu cara me suena 11 se pican con... ¡el juego del año!

La generación de la undécima temporada... ¿es la mejor de la historia de Tu cara me suena? Desde luego, rozando ya el ecuador de la edición, podemos asegurar que todos llegaron muy bien preparados y que en ninguna gala están bajando el listón. Raoul Vázquez es quien va líder en la clasificación general y, además, atesora ya un triplete de victorias tras la de Michael Bublé. Sin embargo, ¿será tan bueno con el test musical que le hemos preparado?

Raoul y todos los concursantes de Tu cara me suena 11 se han enfrentado... ¡al juego del año! Incluso podemos añadir como matiz que se trata del juego de su año, porque tienen que acertar qué canciones son del año en el que nacieron. Todos se pican porque, ciertamente, no se lo hemos puesto nada fácil.

Entre 'Hot staff', 'Like a virgin' y 'I love rock and roll', ¿cuál sonaba en 1981, cuando nació Conchita? David Bustamante también sufre al tratar de adivinar la canción de 1982 entre 'Me colé en una fiesta', 'Maneras de vivir' y 'Embrujada'. Menos sufrimiento pasa Julia Medina, que tiene claro que en 1994 triunfaba ya cierto temazo de Laura Pausini.

Es un momentazo escuchar a Raoul Vázquez cantar 'Corazón partío' o, al menos, lo que recuerda de la letra. Sin embargo, el único pleno de este juego lo consigue... ¡Supremme de Luxe! Te animamos a que te pongas a prueba. ¡Dale al play!