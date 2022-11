Corinna Larsen continúa su venganza y señala a la reina Sofía: "Es una mujer enfadada capaz de destrozar la imagen de otra mujer"

Corinna sigue adelante con su podcast, y en el cuarto capítulo de ‘Corinna y el Rey’ ha contado todo acerca del viaje del rey Juan Carlos I a Botsuana.

Esto marcó un antes y un después en el reinado del monarca, y fue un viaje al que le acompañó Corinna. La empresaria ha contado una bochornosa situación que ocurrió allí, y que no se conocía hasta ahora. Los médicos tuvieron que evacuar el lugar para tratar al rey porque podría tener una hemorragia, pero él no se acordaba de lo que había ocurrido. "Creo que me caí", asegura la alemana que le dijo.

Según ella, el alcohol tuvo mucho que ver en la caída que supuestamente tuvo el emérito. Además, fue él quien insistió en usar el avión privado de Corinna. "Mi reacción inicial fue conseguir un vuelo de evacuación médica, pero él negaba todo el rato", asegura.

Fue a raíz de este viaje que comienza la verdadera pesadilla para Corinna, y es que fue a partir de ahí cuando comenzaron a perseguirla con la excusa de que querían protegerla. "Estas personas tienen ahora el control total sobre mi casa y mis oficinas", ha dicho.

Además, la alemana ha hablado acerca de la reina Sofía, y la señala como responsable de una campaña en su contra. "Es una mujer enfadada capaz de destrozar la imagen de otra mujer", ha confesado.