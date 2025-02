La contundente respuesta de Mónica Pont a las acusaciones de su familia: "Todo es mentira"

Después de varios años de éxito como actriz en México, Mónica Pont regresa a España. No obstante, su regreso no ha sido como ella esperaba, ya que su familia no la ha recibido de la manera que anticipaba.

Su hermana Eva contactó con el programa para denunciar públicamente la actitud de Mónica. Según contó, su madre está gravemente enferma y Mónica ha mostrado total indiferencia hacia el cuidado de ella.

La respuesta de Mónica Pont no ha tardado en llegar, negando todo lo que ha dicho su hermana. "Yo estaba en México trabajando para darle dinero y mandarle dinero a mi madre", señala.

La actriz desvela que Eva la ha amenazado, alegando que, si no pagaba la totalidad de la residencia, iría a la televisión a contarlo públicamente. "Como no entré en sus amenazas, ahí está la sinvergüenza", sentencia.

El conflicto entre las hermanas parece no tener final y Mónica asegura que tomará acciones legales. ¿Hasta dónde llegará el conflicto familiar?