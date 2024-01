Los consejos fundamentales de Boticaria García para cuidar de nuestros oídos y mantenerlos limpios y sanos

Boticaria García ha vuelto a 'Y ahora Sonsoles' para hablar sobre la importancia de cuidar nuestros oídos y cómo debemos hacerlo, especialmente del frío, que además de afectar a los oídos también afectan a la piel, como nos contó la semana pasada.

Cuando hace frío, los capilares sanguíneos se hacen pequeños y no riegan bien el oído. Si no lo cuidamos bien, podemos tener acúfenos, por ejemplo, que es un pitido constante. Una afección que puede aparecer por no cuidarlos bien, por una infección o también por un tapón.

Para cuidar de ellos es fundamental, en primer lugar, taparlos con orejeras, pero no con algodones, por ejemplo. Eso sí, los que son para dormir sí se pueden usar.

En cuanto a los bastoncillos, no hay que usarlos nunca. En el caso de que salgamos de la ducha y queramos secarlos, debemos usar una gasa. Si tenemos tapones, hay productos en farmacia para disolverlos, o también comer chicles para que salga la cera.

Boticaria también ha hablado sobre el remedio de las velas, usadas en ocasiones porque supuestamente el calor hace que la cera suba y se quede pegada a la parte de abajo de la vela. Un remedio que, ha dicho la nutricionista, no es cierto.

Del contrario, puede ser peligroso porque puede ocurrir que la cera caiga en el oído o nos quememos.

La última cuestión de la que ha hablado la farmacéutica es el semáforo, referente a los sonidos que dice la OMS que son acordes, que son los que están por debajo de los 65 decibelios.

Por encima de esto está, por ejemplo, la aspiradora, que ya es dañina para el oído. A partir de 75 decibelios tenemos el taladro, el cortacésped, la música de la discoteca o el metro, que sería naranjo.

A partir de 120 ya sería color rojo, como el ruido de un avión, un disparo o un petardo.

En plena ola de contagios de gripe, bronquiolitis y coronavirus, Boticaria García también nos ha explicado cómo las superbacterias aprenden de los antibióticos y se defienden de ellos. Además, ha traído una solución que se ha encontrado contra ellas.