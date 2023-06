Las confesiones más dolorosas de Fabiola Martínez: "Hui de madrugada después de un episodio bastante violento"

Fabiola Martínez ha dado su entrevista más personal hasta el momento y en ella ha hablado sobre algunos de los capítulos más duros de su vida.

Por primera vez, la modelo cuenta su relación amorosa más traumática. Un hombre del que supo meses después de dejar la relación que acabó en la cárcel por abusar de una de sus hijas, ha explicado, e incluso la amenazó antes de acabar el noviazgo.

"Estuve mucho tiempo con miedo de encontrármelo"

Esta fue su pareja anterior a empezar a salir con Bertín Osborne, quien le sirvió como escudo ante un cambio de vida repentino. "Cuando era anónima yo podría haber salido en un titular de noticias", ha confesado.

La separación se produjo a las dos de la mañana después de un episodio de mucha violencia. "He pensado que me buscara, pero ahora no vive en España", ha asegurado. En ese momento, tiró de valentía y huyó, cambiando incluso la cerradura de su casa.

"Estuve mucho tiempo con miedo de encontrármelo, pero al final no te puedes esconder", ha dejado claro. Sin embargo, ha querido aclarar que ella no vivió una situación de maltrato continua, porque ella lo frenó antes de que fuese a más.

Aunque no solo el amor ha sido complicado para ella, sino también su infancia, algo de su vida que hasta ahora desconocíamos. Y es que vivió sumida en la pobreza y viviendo en casa de su abuela con todos sus primos, sin ni siquiera tener agua.

Una vida que le ha llevado a plantearse si necesita ayuda psicológica, un paso que, confiesa, no se ha atrevido a dar por miedo.

En su relato no podía faltar Bertín Osborne, y la venezolana ha reconocido que durante toda su relación la sombra de la infidelidad siempre estuvo ahí. Sin embargo, y a pesar de la separación, le desea lo mejor al cantante porque comparte con él lo más importante de su vida: sus hijos.

A pesar de todo, Fabiola se reivindica como una mujer fuerte que se ha convertido en un ejemplo para otras muchas.