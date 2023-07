Las confesiones de Bertín Osborne a Chabeli Navarro sobre Fabiola Martínez: "Todo esto me resbala"

En la entrevista de octubre de 2021 a la que 'Y ahora Sonsoles' ha tenido acceso en exclusiva, Chabeli Navarro cuenta cuáles fueron las palabras que Bertín Osborne dijo sobre Fabiola Martínez cuando ya no estaban juntos.

Tres meses después de que Bertín y Fabiola rompieran su relación, el artista conoce a Chabeli y comienzan, según la joven, una relación muy intensa. Tanto que ese mismo verano pasa tiempo en la finca del cantante donde coincide con los padres de la modelo.

Durante ese año, Fabiola habla en tres ocasiones de Bertín Osborne y sus hijos, lo que no parece sentar bien al cantante, que se lo hace saber a Chabeli. "Me decía que no lo entendía porque tenía muy buena relación con ella", aseguraba en la entrevista que dio en octubre de 2021.

Sin embargo, esta no es la única declaración que le hizo. Bertín Osborne también le dijo que los niños se quedaban con él ese verano porque Fabiola le dijo que se quedara con ellos.

Fabiola Martínez responde a Chabeli Navarro

Fabiola Martínez ha escuchado las declaraciones en el programa y ha dejado claro que no tiene nada que decir. Además, ha agradecido el respeto y el cariño que se le demuestra y que se entienda que este asunto "ni me va ni me viene".

"No tengo nada que ver ni nada que opinar", ha querido sentenciar la colaboradora.

La modelo ha dicho que está siendo una semana complicada para ella porque le están preguntando mucho sobre este tema. De hecho, ella ya ha hablado en 'Y ahora Sonsoles' acerca del embarazo de Gabriela Guillén, así como el de Claudia Osborne, hija del artista.