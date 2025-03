"No sé como es la cara de mi mujer o de mis hijos": la lección de Jota, el hombre que se quedó ciego a los 28 años

Jota nació con visión, pero la fue perdiendo con los años por una enfermedad. Cuando se enteró de que se quedaría completamente ciego, entró en una depresión de la que pensó que no saldría.

Gracias al apoyo de su familia, Jota consiguió salir adelante, con la intención de exprimir la vida al máximo y hacer todo aquello que le gustaba. Una de sus mayores pasiones era el esquí y, dispuesto a disfrutar de aquel hobby, se fue a un viaje en el que conoció a Gloria, una monitora que hoy en día es su mujer.

Ambos se enamoraron al instante, a pesar de que Jota nunca vio cómo era. "La primera vez que escuché su voz supe que era especial", nos cuenta.

Gloria y Jota se casaron y tuvieron dos hijos, a los cuales tampoco ha podido observar desde que nacieron. "Mis hijos no me traen dibujos del cole, me traen moldes de sus manos o cosas así", señala.

Hoy, Jota está enamorado de la versión más pura de Gloria, sin importar cómo es por fuera. Un amor que se ha antepuesto a los problemas y las apariencias. ¡No te pierdas su historia en el video!