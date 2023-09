Los coaches de 'La Voz' confiesan sus piques durante el concurso: "Me he enfadado formalmente"

Los coaches de 'La Voz', Malú, Antonio Orozco, Pablo López y Luis Fonsi, han visitado el plató de 'Y ahora Sonsoles' pues mañana, a las 22:00h en Antena 3 podremos ver las primeras Audiciones a ciegas de una edición que estará llena de emociones y momentos que pasarán a la historia de la televisión.

Eso sí, es una competición y cada uno de los coaches lucha por llevarse a su equipo los concursantes más talentosos, lo que hace que en alguna que otra ocasión surjan rencillas entre ellos.

Malú, la única mujer del jurado, ha confesado que a veces "no puede más".

La coach ha señalado a Pablo López como uno de los que más difícil le ponen su tarea de cazar talentos, y ha asegurado que muchas veces no se ha dado la vuelta porque no quiere pelear con Orozco, López y Fonsi.

"Me he enfadado formalmente", ha dicho señalando al malagueño, que no podía hacer más que reír. La artista ha confesado que un día no podía respirar porque el coach no paraba de utilizar una de las nuevas mecánicas del concurso, 'el superbloqueo'.

En cuanto a Fonsi, él ha asegurado que él solo tiene amor para todo el mundo. ¡No te pierdas las primeras audiciones a ciegas de La Voz, mañana a las 22:00h en Antena 3!