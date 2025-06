“No me gusta luchar con Edurne”: la batalla personal que ha tenido que vivir Bisbal con su compañera por un talent

En el quinto programa de La Voz Kids nos lo hemos pasado en grande, especialmente gracias a la energía inigualable de nuestros coaches. Cada voz que pisa el escenario nos sorprende, como ha ocurrido con Luis.

El joven talent ha interpretado‘El arte de vivir’, de Antonio José, una canción que nos ha conmovido profundamente. Tras su actuación, dos coaches se han girado: Bisbal y Edurne. A pesar de los nervios, ambos supieron reconocer el gran talento del talent.

El almeriense confesó que no le hace mucha gracia competir con su compañera: “No me gusta luchar con Edurne, me gusta aliarme con ella”. Edurne le ha respondido con complicidad: “En realidad estamos aliados, jugamos un poquito, pero nos queremos mucho”.

Luis, visiblemente nervioso, nos ha confesado: “De los nervios no sé moverme”.

Edurne le ha transmitido fuerza y confianza para que se sintiera más tranquilo. Sin embargo, finalmente Luis decidió unirse alequipo de David Bisbal. ¡Dale al play y vuelve a vivir este emocionante momento!