Las claves del acuerdo entre Luis Miguel y Aracely Arámbula para alcanzar la paz tras años de escándalos

Luis Miguel y Aracely Arámbula podrían firmar un acuerdo extrajudicial para cerrar todo el proceso de incumplimiento de convenio en las próximas semanas, como informó Nacho Gay en exclusiva, y esto podría traer la paz a la familia después de casi una década.

La actriz ha aceptado y cobrado lo correspondiente a la pensión alimenticia. Tras la separación, firmaron un convenio pero la falta de entendimiento entre ellos provocó un distanciamiento entre el artista y sus hijos, que casi se ha resuelto en estas navidades.

La relación entre Luis Miguel y Aracely no ha sido buena en ningún momento tras la separación, pero parece que está a punto de volver la paz, algo que podría haber propiciado Paloma Cuevas.

El periodista ha contado más detalles en exclusiva en 'Y ahora Sonsoles' acerca de este acuerdo. Ha asegurado que el artista dejará, además del dinero de la pensión, una bolsa de dinero para los niños en caso de que algo vaya mal, algo que ya estaba previsto en el convenio de Miami, pero que no se había ejecutado.

Luis Miguel pide a cambio a Aracely que retire todas las demandas en México y, además, que no dé más declaraciones ante los medios. De este modo, se cierra el proceso judicial y los escándalos.

El encuentro entre Luis Miguel y su hijo

Luis Miguel se encontró en México con su hijo menor, pues el mayor no quiso acudir. Beatriz Cortázar ha asegurado, no obstante, que se han visto en otras ocasiones y que no es cierto que el hijo mayor y su padre se lleven mal.