Chris Hemsworth, a punto de cumplir 40 años: “Te das cuenta de que no eres invencible, el tiempo pasa y no perdona"

La lluvia no ha conseguido arruinar la visita de uno de los actores más queridos del mundo a nuestro país, Chris Hemsworth.

Con él hemos podido hablar a pesar de una agenda frenética, pero es que España ocupa para él un lugar especial en su corazón. “Es mi segunda casa, su gente y comida son increíbles”, nos ha dicho.

Desde su última visita, confiesa, su español no ha mejorado, algo que sería muy diferente si viviera aquí.

Elsa Pataky y él conforman una de las parejas más queridas de nuestro país, y el actor tiene claro el secreto para una relación tan sólida como la suya. “Tener una buena amistad y disfrutar de la vida”, ha dejado claro.

El australiano se ha deshecho en halagos para su mujer, y es que tienen un vínculo muy fuerte gracias, ha dicho, a sus hijos. “Es lo más importante en nuestras vidas”, ha afirmado.

Aunque no lo parezca, Chris está a punto de cumplir 40 años, aunque él afronta esta nueva etapa con mucha filosofía. “Te das cuenta de que no eres invencible, el tiempo pasa y no perdona”, ha asegurado.

