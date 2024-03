Casi muere por la explosión de una olla exprés: ¿Cómo ocurren este tipo de accidentes domésticos?

Pilar estaba haciendo unas lentejas cuando, después de despistarse un momento, la olla exprés explotó. El techo, la cafetera, las paredes, las palas de madera... todo quedó manchado de lentejas e incluso los trozos de chorizo llegaron a la puerta.

Por suerte, en ese momento ella no estaba en la cocina, sino que había ido al baño. En Y ahora Sonsoles hemos hablado con Pilar, que cree que tuvo mucha suerte de no estar en la cocina. "Me hubiera dado de lleno", ha dicho.

Además, ha explicado que hasta que el vapor no se fue, no pudo saber lo que ocurrió.

Estas ollas pueden ser peligrosas, por eso en Y ahora Sonsoles hemos hablado con Pablo Fernández, químico y divulgador científico, que nos ha explicado el funcionamiento de estos aparatos de cocina.

El químico ha explicado que lo más importante es asegurarse de que la válvula de la olla no está obstruida porque, si es así, se puede generar una sobrepresión en la olla y estalle.

Lo que cree, en el caso de Pilar, es que puede que la olla estuviera más llena de la cuenta.