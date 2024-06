La carta de Begoña Villacís tras el asesinato a tiros de su hermano: "Me duele la cabeza de tanto llorar"

Begoña Villacís se ha pronunciado a través de una carta después del asesinato hace menos de una semana de su hermano Borja, que fue abatido a tiros en una carretera de Madrid.

Aunque había hecho ciertas publicaciones en redes sociales, no había hablado en profundidad hasta ahora, y lo ha hecho con una carta que comienza con estas palabras: "Cuando alguien me preguntaba cómo afrontaba alguna adversidad respondía con tranquilidad que a mí la vida todavía no me había tocado. Hasta el pasado martes, el martes la vida por fin me tocó, me atravesó", ha escrito la exvicealcaldesa.

Begoña ha agradecido, además, el cariño que ha recibido por parte de aquellos que le han dedicado unas palabras tras lo ocurrido. "Me duele la cabeza de tanto llorar y apretar los dientes", ha confesado.

Eso sí, deja claro que no ha querido leer ninguna noticia, algo que la gente que le quiere considera que es lo mejor. Sin embargo, ha asegurado, Borja siempre será su hermano pequeño y ella su hermana mayor.

"La que le cuidó lo mejor que supo, junto con los mejores padres que uno puede llegar a tener", ha asegurado, además de que su hermano no era de esos chicos que no sabían expresar.

Begoña ha dejado claro que su hermano siempre ha mostrado su amor incondicional y que él nunca hubiese permitido que una mañana le tocase a ella pedir a nuestros padres que se sentasen para contarles la peor noticia de sus vidas.