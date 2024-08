Carmen Balfagón, en desacuerdo con la condena a cadena perpetua de Daniel Sancho: "No lo podemos entender"

Tras conocer la sentencia que ha condenado a Daniel Sancho a cadena perpetua por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta, hemos hablado en directo desde Tailandia con Carmen Balfagón, portavoz de la familia Sancho.

Esta nos ha contado que la familia y el condenado están destrozados, ya que no esperaban la sentencia. "Estábamos preparados para todo, pero no lo entendemos", ha asegurado.

Carmen asegura que no ha habido premeditación en el crimen de Sancho y que él no asesinó a Edwin Arrieta. Es por eso, que la familia no comprende el resultado de la sentencia: "No hemos valorado que estábamos en Tailandia".

La portavoz ha aprovechado para salir en defensa de la familia Sancho, a la cual se acusaba de haber pagado al Tribunal. "Espero que alguien pida perdón", ha señalado Carmen, visiblemente disgustada.

Según Balfagón, los próximos pasos de la familia Sancho serán luchar por un centro penitenciario que sea seguro para Daniel y presentar los recursos. "Hay que seguir", ha afirmado.