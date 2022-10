Carlos Quílez: "La secuestradora de Aimar quiso quitarse la vida anoche en su casa a raíz de un brote psicótico”

Carlos Quílez asegura en 'Y ahora Sonsoles' que Mireia se encuentra en tratamiento psicológico y suelta un bombazo: “La secuestradora de Aimar quiso quitarse la vida anoche en su casa a raíz de un brote psicótico”. Además, el abogado de Mireia asegura que ha estado a punto de pasar una tragedia: "El abogado asegura que lo de ayer podría haber acabado en tragedia".

Un bebé recién nacido llamado Aimar fue secuestrado en el Hospital de Basurto en Bilbao el pasado 19 de octubre. Mireia se hizo pasar por enfermera para poder secuestrar al pequeño.

La joven se dirigió al domicilio de una amiga suya para esconderse y huir de los padres del niño. Anca, amiga de la raptadora, confesó ayer en exclusiva en nuestro programa que ella no era conocedora de que Aimar fue robado, sino se pensaba que era el hijo de su amiga: "Yo no sabía que era un niño robado, me engañó".