La cantante Bebe, en el centro de la polémica por su actitud en sus últimos conciertos: "No cantó una canción entera"

La cantante Bebe se encuentra en plena gira por España, pero muchos de los asistentes a sus conciertos no han salido contentos de ellos, sino más bien indignados por el estado de la artista. Muchos incluso piden que les devuelvan el dinero.

Su éxito más conocido fue 'Malo' en 2005, un tema que suena en todas las radios aún a día de hoy y que marcó un antes y un después en su trayectoria. Sin embargo, su triunfo se ha desplomado por completo al escuchar los testimonios de los asistentes de sus últimos conciertos.

Desde la agencia de representación no ha querido pronunciarse acerca de lo ocurrido.

En 'Y ahora Sonsoles' hemos recibido a Diego, un joven que en noviembre fue con su pareja al concierto de Bebe en Barcelona. Ha asegurado que fue un completo desastre y que ellos, así como algunas personas más, se fueron antes de que acabara. La entrada les costó 45 euros por cabeza.

Además, ha contado que la artista no cantó ni una sola canción completa porque no se sabía los acordes ni se acordaba de las letras. Él intentó hablar con los representantes, pero no había nadie, y solo pudieron hablar con el festival que contrató a Bebe, pero se lavaron las manos.

Le ofrecieron otra entrada para otro concierto, pero la rechazó y pidió su dinero, momento en el que ya se lavaron las manos.