Canales Rivera recuerda a su tío 39 años después de la muerte de Paquirri: "Me gusta pensar que sigue aquí"

El 26 de septiembre de 1984 es una fecha marcada en la historia de España, pues aquella fatídica tarde Paquirri perdió la vida en Pozoblanco. La tragedia paralizó al país y nació la leyenda.

39 años después, como cada año desde entonces, las flores de Isabel Pantoja no han faltado en su tumba. Este no es el único ritual, sino que también es que se encierra en su habitación y no sale en todo el día. "Recordando al hombre de su vida", ha explicado Isabel González.

"La mejor parte de mi vida fue mi infancia y fue con mi familia y con él"

Isabel Pantoja estaba de compras, ha contado la periodista, porque al día siguiente se iba de viaje a Miami.

El accidente fue fatídico, ya que, según ha afirmado Nacho Gay, el diestro no quería torear ese día, pero lo pusieron todo en orden para que pudiese hacerlo.

Quienes también lamentaron el fallecimiento del diestro fue su familia, entre ellos su sobrino, Canales Rivera, que ha asegurado que este día no pasa desapercibido para la familia, pero tampoco para quienes le rodeaban.

Él tenía 10 años cuando ocurrió el accidente, y tiene muchos recuerdos de su tío y todos buenos. "La mejor parte de mi vida fue mi infancia y fue con mi familia y con él", ha dicho.

Y es que, ha contado, les trataba y les cuidaba como nadie.

En cuanto al momento en el que le dicen que su tío ha fallecido, él lo recuerda perfectamente. Fue a buscarle una prima de su madre para llevarlos a casa cuando él estaba en el matadero. "En el trayecto oímos lo que había sucedido", ha explicado.

Con el tiempo, eso sí, ha confesado, le gusta pensar que sigue aquí. A día de hoy, incluso, cuando pasa por Cantora, piensa que va a ir y volver a encontrarse con él.

La muerte de Paquirri

El cartel de Pozoblanco se convirtió en el cartel maldito, pues apenas un año después del fallecimiento de Paquirri, murió El Yiyo y el Soro sufrió una importante lesión que le alejó de las plazas.

Todo era perfecto cuando falleció, y su relación con Isabel Pantoja engrandeció la leyenda del torero y la folclórica.

En su última entrevista juntos, la tonadillera estaba embarazada y hablaba ilusionada junto al torero de los nombre que habían pensado para su bebé.

Este complicado día llega después de que Isabel Pantoja haya vuelto a los escenarios en Sevilla, después de seis años sin actuar allí, no exento de polémica porque ha ofrecido entradas a 10 eurospara sus fans desempleados.

Además, después de cuatro años, la tonadillera ha roto su silencio y ha hablado en qué punto de su vida está. Su reencuentro con su hijo también tuvo lugar hace apenas unos meses, pero madre e hijo viven una felicidad por separado.