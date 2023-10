La borrasca Aline azota España y gran parte del país está en alerta naranja: ¿Cuánto durará el temporal?

La borrasca Aline que está azotando toda España y dejando calles completamente anegadas de agua en las que es imposible dar un paso sin mojarse, ya ha dejado su primera víctima.

Se trata de un hombre de 70 años que ha fallecido ahogado en la playa de Benicàssim (Castellón).

Andalucía, por su parte, se ha llevado los peores destrozos y el 112 ya ha gestionado un centenar de incidencias a causa del viento, que en Extremadura alcanza los 92 kilómetros por hora.

En Sevilla varios árboles se han roto y las ramas han dejado atrapados varios coches, además de lunas destrozadas. Aline también ha reventado tuberías, como ha ocurrido en un restaurante de Madrid.

Las precipitaciones son tales que los paraguas tienen complicado soportar el peso de la tormenta y tampoco es sencillo conducir, ya que las calles son auténticos ríos de agua.

Sevilla, Madrid y Badajoz han cerrado los parques para evitar incidentes y todo el norte de España y la capital han activado la alerta roja hasta que amaine el temporal.

¿Cuándo acabará el temporal?

Roberto Brasero nos ha contado cuál es la previsión del tiempo para los próximos días tras la llegada de la borrasca Aline, la primera de la temporada y que ha entrado por el golfo de Cádiz.

Todavía le queda recorrido porque ha entrado sobre mediodía, y lloverá más en las próximas horas por lo que hay que tener mucha precaución no solo por lo que ha caído, sino también por lo que queda por caer.

Muchas ciudades, como Madrid, ya se han inundado. Pero a la hora de inundarse no solo tiene que ver la cantidad de agua que caiga, sino también la zona donde cae, porque no todas las calles se inundan. "Con la lluvia no podemos hacer nada, pero sí con el pavimento", ha dicho.

En cuanto al viento, este va a dar problemas pues en algunas zonas está soplando a más de 100 kilómetros por hora.

La borrasca, sin embargo, se marchará mañana y llegará otro por el Cantábrico, que dejará más temporal en las costas del norte de España. En el fin de semana habrá menos lluvia, pero más frío.